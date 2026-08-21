高見死刑囚の刑執行＝大阪５人放火殺害、高市政権で初―法務省

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法務省は２１日、２００９年に大阪市のパチンコ店に放火して５人を殺害し、殺人などの罪で死刑が確定した高見素直死刑囚（５８）の刑を大阪拘置所で執行し、発表した。死刑執行は昨年６月の座間９人殺害事件の白石隆浩元死刑囚＝執行時（３４）＝以来１年２カ月ぶりで、高市早苗政権下では初めて。事件発生から１７年での執行となった。

記者会見した平口洋法相は「あまりにも重大な結果を発生させ、社会に大きな衝撃と恐怖感を与えた事件だ。慎重な上にも慎重な検討を重ねた上で、執行を命令した」と述べた。１８日に執行命令書に署名したという。同省によると、拘置所に収容中の確定死刑囚は１００人になった。

確定判決によると、高見死刑囚は０９年７月、大阪市此花区のパチンコ店の床にガソリンをまいて放火。客や店員ら５人を殺害、１０人に重軽傷を負わせた。

弁護側は心神耗弱状態だったと主張したが、一審大阪地裁は１１年１０月、求刑通り死刑を言い渡した。二審大阪高裁が１３年７月に弁護側の控訴を棄却、最高裁が１６年２月に上告を棄却し、確定した。

送検のため大阪府警此花署を出る高見素直死刑囚（右）＝２００９年７月８日、大阪市此花区

殺人などの罪で死刑が確定した高見素直死刑囚の刑を執行したと、記者会見で発表する平口洋法相＝２１日午前、法務省

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