高見死刑囚の刑執行＝大阪５人放火殺害、高市政権で初―法務省

社会

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法務省は２１日、２００９年に大阪市のパチンコ店に放火して５人を殺害し、殺人などの罪で死刑が確定した高見素直死刑囚（５８）の刑を大阪拘置所で執行し、発表した。死刑執行は昨年６月の座間９人殺害事件の白石隆浩元死刑囚＝執行時（３４）＝以来１年２カ月ぶりで、高市早苗政権下では初めて。事件発生から１７年での執行となった。

記者会見した平口洋法相は「あまりにも重大な結果を発生させ、社会に大きな衝撃と恐怖感を与えた事件だ。慎重な上にも慎重な検討を重ねた上で、執行を命令した」と述べた。１８日に執行命令書に署名したという。同省によると、拘置所に収容中の確定死刑囚は１００人になった。

確定判決によると、高見死刑囚は０９年７月、大阪市此花区のパチンコ店の床にガソリンをまいて放火。客や店員ら５人を殺害、１０人に重軽傷を負わせた。

弁護側は心神耗弱状態だったと主張したが、一審大阪地裁は１１年１０月、求刑通り死刑を言い渡した。二審大阪高裁が１３年７月に弁護側の控訴を棄却、最高裁が１６年２月に上告を棄却し、確定した。

送検のため大阪府警此花署を出る高見素直死刑囚（右）＝２００９年７月８日、大阪市此花区送検のため大阪府警此花署を出る高見素直死刑囚（右）＝２００９年７月８日、大阪市此花区

殺人などの罪で死刑が確定した高見素直死刑囚の刑を執行したと、記者会見で発表する平口洋法相＝２１日午前、法務省殺人などの罪で死刑が確定した高見素直死刑囚の刑を執行したと、記者会見で発表する平口洋法相＝２１日午前、法務省

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