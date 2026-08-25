同志社理事長が引責辞任へ＝国際高校長も今月退任―沖縄・辺野古転覆事故

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沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校（京都）の女子生徒ら２人が死亡した事故を巡り、同校を運営する学校法人同志社の八田英二理事長が事故の責任を取り、理事長職を辞任する意向を表明したことが２５日、分かった。松本洋平文部科学相が同日の閣議後記者会見で明らかにした。

文科省によると、同高校の西田喜久夫校長も今月末で退任する見通し。八田理事長は先週開かれた臨時の理事会で辞任の意向を表明し、学校法人側が２４日、同省に報告したという。

松本氏は「これをもって学校法人や高校としての問題への対応が終わるものではない」と強調。「（第三者委員会の）調査報告書などで指摘された事項を踏まえ、引き続き責任を持って対応していただくことが重要だ」と述べた。

事故は３月１６日に辺野古沖で発生。同高校の生徒１８人と乗員３人が分乗した「不屈」「平和丸」が転覆し、生徒の武石知華さん（１７）と不屈の船長金井創さん（７１）が死亡した。

八田英二 学校法人同志社理事長

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