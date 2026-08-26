日本一のトマト産地に打撃＝水不足や設備損壊深刻―震度６強の八代市・熊本地震
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熊本県で最大震度７を記録した地震が、国内最大のトマト産地である八代市に暗い影を落としている。秋以降の出荷に向けた準備が進む中、農業用の水が届かなくなったほか、栽培用のビニールハウス内の設備も損壊。予定通り作付けできない恐れもあり、生産への打撃は深刻な状況だ。
八代市は今回の地震で震度６強の揺れに襲われた。同市などによると、冬から翌年春にかけて出荷するトマト収穫量（２０２４年）は市町村別で全国１位。例年８月中旬から苗を植え、１０月ごろから出荷するサイクルで、地震発生時は次の栽培に向けた準備期間だった。
農林水産省がＪＡやつしろに聞き取ったところ、今月下旬時点での苗植え付けは予定の約５割となっている。一方、市内では農業用水路が崩壊して、一部で供給が停止。国が復旧工事を進め、給水車や応急ポンプを投入している。県の調査では、地下水の一部で塩分濃度が高いことも分かり、安定した水の確保が課題となっている。
ミニトマトを栽培する岡田健志郎さん（４０）のハウスでは、地震で壊れた水路から水が流れ込んだ。修理後も亀裂から染み出しが続き、水たまりが残る。土作りができず作付けが減る恐れもあるといい、岡田さんは「苗を植えられないかもしれないが、できることをやるしかない」と話す。
池田将宏さん（３４）のハウスでは、水や肥料を送るパイプが全て破損。液状化で砂などが噴き出し、高所作業用の台車のレールも使えなくなった。井戸水にも異変が起き、くみ上げた地下水が濁ったほか、海が近いためか貝が交じるなどした。
地震直後は「頭が真っ白になった」と話す池田さん。設備は復旧したものの、井戸水への不安は消えない。「トマトは水が命。いつまで井戸が持つか分からないが、出荷に間に合わせるため、その日できることを全力でやりたい」と前を向いた。
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