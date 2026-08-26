ホンダ、米国でＨＶ新工場検討＝大型車生産、３０年ごろ稼働目指す

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【ニューヨーク時事】ホンダは２５日、ハイブリッド車（ＨＶ）のラインアップ拡充に向けて米国での新工場建設を検討していると明らかにした。２０３０年ごろまでに稼働させたい考え。米国で人気の高いスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）など、大型ＨＶの生産を視野に入れている。投資規模や立地の候補などは明らかにしていない。

ホンダは北米での電気自動車（ＥＶ）需要の減少などを背景にＨＶに事業の軸足を移しており、２９年度までに世界で１５モデルのＨＶを投入する計画を掲げている。

また、米国では燃料高も追い風にＨＶの人気が拡大しており、２６年上半期はホンダブランドのＨＶの新車販売が過去最高を記録。一方、北米での自動車生産が現在の体制では上限に近づいていることから、ＨＶ生産に向けた新工場の整備を検討することになった。

SUV「CR-V」のHVを製造しているホンダの米国工場＝2025年5月23日、米インディアナ州

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