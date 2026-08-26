大学在学者、初の３００万人超え＝小中学生は過去最少―文科省調査

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大学の在学者（５月１日時点）が前年度比２万８１３０人増の３００万５４２人となり、初めて３００万人を超えたことが２６日、文部科学省が発表した２０２６年度の学校基本調査（速報値）で分かった。一方、小中学生は共に過去最少を更新した。

大学在学者のうち、学部生は１万８３５７人増の２６６万４１９４人、大学院生は７６７０人増の２８万４８０２人で、いずれも過去最多だった。学部の女子学生は過去最多の１２３万７０８６人。前年度比１万６７５７人増で、学部生全体の増加分の９割超を女子学生が占めた。

大学の女性教員も９２１人増の５万５３４２人で過去最多。大学教員全体に占める割合は０．５ポイント上昇して２８．７％となり、過去最高となった。

一方、小学生は１５万７９１４人減の５６５万４４６１人で、３７年連続で過去最少を更新。中学生は４万５２６６人減の３０６万３１人で、５年連続で最少を更新した。高校生は全日制・定時制・通信制を合わせて３１５万６９０９人で、２万１９０７人減となった。

文部科学省＝東京都千代田区

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