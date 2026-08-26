政府備蓄米、９月にも買い戻し＝１５万トン軸に調整―農水省

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農林水産省が、昨年以降に放出した政府備蓄米について、９月にも買い戻し手続きに入ることが２６日、関係者への取材で分かった。２０２６年度当初予算で買い戻し費用として計上している１５万トン分を軸に、買い戻す方向で調整している。

同省は昨年来、コメの需給の逼迫（ひっぱく）と価格高騰を受けて備蓄米を放出。主食用として放出した５９万トン分について、需給や販売動向を見極めた上で、買い戻しの時期などを総合的に判断する方針を示してきた。需給の大幅な緩和によりコメの価格は下落傾向にあり、業界からは早期の買い戻しを求める声が上がっている。

備蓄米の在庫量は、放出によって、適正水準とされる１００万トンに対し３２万トンまで減少。通常は５年程度の保管期間を超えて備蓄されている２０２０年産米１５万トン分の販売も予定されており、食料安全保障の観点からも備蓄の回復が求められている。

埼玉県内の保管倉庫から搬出される政府備蓄米＝２０２５年３月

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