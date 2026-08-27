３０周年たまごっち登場＝ちいかわスマホも―おもちゃショー開幕

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国内最大規模の玩具見本市「東京おもちゃショー」が２７日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した。発売３０周年の「たまごっち」や人気キャラクター「ちいかわ」の関連商品を出品するバンダイなど、１８０社超の最新作や定番商品が勢ぞろい。大人になってもおもちゃを楽しむ「キダルト」や訪日客の消費もにらみ、国内外で大人気のアニメに関連した玩具などをアピールする。

バンダイは３０周年記念で発売する指輪形のたまごっち「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ ｒｉｎｇ」をお披露目。全長２．８センチという過去最小サイズながら、歴代のたまごっち３０種を育成できる。また、ちいかわ専用ブースも設置。１０月末に発売予定の「ちいかわフォンすまーと スペシャルセット」は、カメラやアプリを備え、本格的なスマホ体験が味わえるという。

タカラトミーは、定番の鉄道玩具「プラレール」から、年明けで見納めのＪＲ点検用車両「ドクターイエロー」を出品。全長４７センチと大きめのサイズで、迫力ある走行を楽しめる。

社会情勢を映した玩具も目立つ。投資ブームに合わせ、メガハウスは株式や暗号資産で運用して資金を増やすすごろくゲーム「投資番付」を紹介。電気料金が値上がりする中、バンダイが発売する「ぐるぐる充電！チャージでピカッ！ばいきんまんエネルギー工場」は、ハンドルを手で回して発電することで、音や光を楽しみながら電気の大切さを学ぶ。

おもちゃショーは３０日までの４日間開催され、２７、２８両日は業界関係者の商談会が行われる。一般公開は２９日からで、当日券は２２００円、中学生以下は無料。

主催する日本玩具協会によると、２０２５年度の国内玩具市場規模は過去最高の１兆１６６４億円に達した。

開幕した玩具見本市「東京おもちゃショー」＝２７日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

「東京おもちゃショー」でお披露目されたバンダイの「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ ｒｉｎｇ」＝２７日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

「東京おもちゃショー」に出品されたタカラトミーのプラレール「動くぞ！変形！ギガデカドクターイエロー」（右）＝２７日、東京都江東区の東京ビッグサイト

「東京おもちゃショー」でお披露目されたメガハウスのすごろくゲーム「投資番付」＝２７日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

「東京おもちゃショー」でお披露目されたバンダイの「ちいかわフォンすまーと スペシャルセット」＝２７日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト

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