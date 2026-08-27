被災図書館、一歩ずつ日常へ＝移動式再開、園児に笑顔も―熊本・宇城市
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震度７の揺れに襲われた熊本県宇城市で、休館を余儀なくされた市立図書館が再開に向け歩みを進めている。市内を車で巡回する移動式図書館は再始動し、園児に笑顔が戻った。市立図書館の酒井俊光館長（４８）は「時間はかかると思うが、少しずつ日常生活を取り戻せれば」と前を向く。
７月２８日の地震後、酒井館長が図書館に駆け付けると、周辺の地盤は沈んでガラスは割れ、壁もはがれ落ちていた。館内では本が至る所に散乱していた。
図書館には美術館や、１万冊以上の絵本がある「こども絵本のいえ」が併設されているほか、正面の芝生広場ではマルシェやヨガ教室も定期的に開かれる。憩いの場として地域から親しまれる存在だが、本館は「立ち入り危険」と判断され、復旧作業開始のめども立たない。酒井館長は「夏休みに読書や勉強、一休みできる場所を開けなくて申し訳ない」と話す。
一方、市内に３カ所ある図書館分館のうち、比較的被害の小さかった三角分館は再開した。小川分館でも散らばった本を棚に戻す作業を終えた。市内を巡回する移動図書館車も１８日に再開し、保育園などを訪れている。
図書館車が来た同市松橋の豊川保育園では、園児らが絵本や図鑑を次々と手に取り、「うれしい」「楽しい」などと声を弾ませた。鷲尾天園長（５５）は「当たり前にできていた読書ができなくなり、子どもも不安だった。来てもらえてありがたい」と歓迎する。移動車で本を運んだ図書館職員の木村智雄さん（５３）は「少しでも日常の楽しみを届けられて良かった」と笑顔を見せた。
図書館には、本館などの再開時期について市民から問い合わせも来るという。酒井館長は「できることから地道に少しずつ取り組んで、きちんとした状態で利用者を迎えたい」と話している。
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