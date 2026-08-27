富山、石川に大雨特別警報＝線状降水帯発生、一部河川が氾濫―前線の影響、浸水など警戒・気象庁

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能登半島付近は２７日未明から前線の影響で大雨となり、気象庁は午前６時２０分、富山県氷見市と石川県羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に警戒レベル５の大雨特別警報を発表した。両県では線状降水帯が断続的に発生し、５市町は「緊急安全確保」を発令した。道路の冠水や低地の浸水、河川の氾濫、土砂災害に厳重な警戒が必要という。

両県は災害対策本部を設置。富山県では３河川が氾濫し、氷見市で約１７００戸が停電するなどした。石川県の３市町で家屋の浸水や孤立集落が確認された。

気象庁の細見卓也予報課長は記者会見し、能登半島北部付近に延びる前線に向かい、南から暖かく湿った空気が太平洋側の高気圧の縁を回るようにして流れ込んだため、雨雲が予想以上に発達したと説明。「災害が既に発生している可能性が極めて高く、身の安全の確保が必要だ」と話した。

国土交通省の島本和仁河川環境課長は、１３日の千葉豪雨の際、車が水没して死者が出たことを踏まえ、「浸水している所には入らないでほしい」と呼び掛けた。

氷見市では午前１０時２０分までの２４時間雨量が３２７．５ミリ、羽咋市では３２２．０ミリ、宝達志水町では２４０．０ミリに上り、いずれも統計史上最多記録を更新した。

２８日午前６時までの２４時間予想雨量は多い所で、富山、石川両県２００ミリ、新潟県１５０ミリ、福井県９０ミリ。

豪雨の影響で氾濫した石川県羽咋市の飯山川＝２７日午前（羽咋市地域整備課のライブカメラより）

富山、石川両県で発生した線状降水帯（円内）＝２７日午前６時２０分、気象庁ウェブサイトから

大雨の影響で浸水した住宅内＝２７日午前８時半ごろ、富山県氷見市（住民提供）

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