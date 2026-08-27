草間彌生さん死去、９７歳＝前衛芸術家、水玉モチーフ

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水玉などのモチーフを反復、増殖させた絵画やカボチャの彫刻作品などで世界的に評価された前衛芸術家で、文化勲章受章者の草間彌生（くさま・やよい）さんが１４日、多臓器不全のため東京都内の病院で死去した。９７歳だった。

１９２９年、長野県松本市生まれ。１０歳の頃から水玉と網模様をモチーフに絵を描き始め、水彩、パステル、油彩などで幻想的な作品を作った。

５７年に渡米し、５９年にニューヨークの個展で黒地に白い網目を描いた「無限の網」が絶賛された。その後「ソフトスカルプチャー（柔らかい彫刻）」と呼ぶ立体作品などを発表。６０年代後半には「ハプニング」と称して公共の場でボディーペイントを披露する過激なイベントを展開し、若者らに支持された。自身で創作活動を記録した６７年の映画「草間の自己消滅」も欧米の映画祭で賞を取るなど話題になった。

７３年から活動の拠点を日本に移して小説や詩も発表した。８３年に小説「クリストファー男娼窟」で野性時代新人文学賞を受賞。９３年に日本代表作家としてベネチア・ビエンナーレに参加し、９４年以降、ベネッセ・アートサイト直島などで野外彫刻を次々と手掛けた。

絵画「わが永遠の魂」シリーズ、パブリックアート「南瓜（かぼちゃ）」などの創作を精力的に続け、２０２１年に絵画「毎日愛について祈っている」シリーズの制作を始めた。

０６年旭日小綬章受章、０９年に文化功労者に選ばれ、１６年に文化勲章を受章した。

草間彌生さん 前衛芸術家 Ｐｈｏｔｏ ｂｙ Ｙｕｓｕｋｅ Ｍｉｙａｚａｋｉ（Ｃ）ＹＡＹＯＩ ＫＵＳＡＭＡ

第３３回ベネチア・ビエンナーレ会場にて「ナルシスの庭」に立つ草間彌生さん＝１９６６年、イタリア（Ｃ）ＹＡＹＯＩ ＫＵＳＡＭＡ

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