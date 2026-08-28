課題山積、遠い日常＝４万２０００棟被害、なお２５００人避難―熊本地震、２８日で１カ月

Newsfrom Japan

最大震度７を観測した熊本地震は、２８日で発生から１カ月となった。記録的な暑さの中、なお２５００人近くが避難所に身を寄せる。断水も解消されておらず、経済的な被害も深刻だ。復旧・復興に向けた取り組みは進むが課題は山積みの状態で、日常生活が戻る日はなお遠い。

熊本県災害対策本部によると、２７日午後２時時点で死者は３８人、重症者は３３人。死者のうち２人は熱中症などによる災害関連死の可能性がある。

先月３０日時点で４１５カ所に１万４６７人が避難していたが、１１市町６１カ所で２４６０人となった。このほかの在宅や車中泊での避難者については、各自治体が戸別訪問などでの把握に努めている。

住宅被害は４万２２２２棟で、内訳は全半壊４９４０棟、一部破損２万７２４８棟。いまだに１万３４棟の分類が未確定だ。応急仮設住宅は既に着工しており、９月５日には入居が始まる予定だ。

ただ、生活再建の大きな障壁となっているのは水だ。上下水道の断水は月内に解消する見込みだが、八代市では、約４４００世帯が生活用水とする井戸水に被害が出た。県は国と連携し対応を急いでいるが、全面復旧の時期は見通せない。

最大震度７を観測した熊本地震の発生から２８日で１カ月。今も残る地震で倒壊した家屋＝２７日午後、熊本県氷川町（小型無人機で撮影）

最大震度７を観測した熊本地震の発生から２８日で１カ月。爆発事故で７人が死亡した「イオンモール熊本」に設けられた献花台に供えられた花＝２７日午後、熊本県嘉島町

最大震度７を観測した熊本地震の発生から２８日で１カ月。爆発事故で７人が死亡した「イオンモール熊本」に設けられた献花台に供えられたメッセージや飲み物＝２７日午後、熊本県嘉島町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]