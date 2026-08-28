笑顔で登校、再会喜ぶ＝被災１カ月、２学期スタート―八代市の小中学校など・熊本地震

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熊本県で最大震度７を観測した地震の発生から１カ月となった２８日午前、八代市の小・中学校と特別支援学校の計４０校で２学期が始まった。同市の太田郷小では児童らが笑顔で登校し、久しぶりの再会を喜び合う光景が見られた。

７月２８日の地震発生後、市内ではほぼ全ての学校で避難所が開設された。市教育委員会によると、２学期開始に向けて校舎を確保するため、被害の大きかった地区の１６校に避難所を集約したという。

午前７時すぎ、太田郷小のグラウンドには鉄棒で遊ぶ女児の姿があった。登校した児童らは続々と集まり、始業前からサッカーも始まった。６年生の女子児童（１１）は「地震の後片付けで友達とも遊べなかった。学校に来られてうれしい」と笑みを見せた。

市内では、全６カ所の給食センターが被災し、ほとんどの学校の調理室も使えない状況だ。そのため給食センターが復旧するまでの間は、調理室が使える一部の学校を除き、おかずをレトルト食品で賄う。食器も洗えないため、児童らは空の弁当箱や箸を持参して登校する。

新学期が始まり登校する八代市立太田郷小学校の児童たち＝２８日午前、熊本県八代市

新学期となり、始業式に出席する熊本県八代市立千丁小学校の児童ら＝２８日午前

新学期が始まり、教室で手を挙げる児童＝２８日午前、熊本県八代市

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