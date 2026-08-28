笑顔で登校、再会喜ぶ＝被災１カ月、２学期スタート―八代市の小中学校など・熊本地震

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熊本県で最大震度７を観測した地震の発生から１カ月となった２８日午前、八代市の小・中学校と特別支援学校の計４０校で２学期が始まった。同市の太田郷小では児童らが笑顔で登校し、久しぶりの再会を喜び合う光景が見られた。

７月２８日の地震発生後、市内ではほぼ全ての学校で避難所が開設された。市教育委員会によると、２学期開始に向けて校舎を確保するため、被害の大きかった地区の１６校に避難所を集約したという。

午前７時すぎ、太田郷小のグラウンドには鉄棒で遊ぶ女児の姿があった。登校した児童らは続々と集まり、始業前からサッカーも始まった。６年生の女子児童（１１）は「地震の後片付けで友達とも遊べなかった。学校に来られてうれしい」と笑みを見せた。

市内では、全６カ所の給食センターが被災し、ほとんどの学校の調理室も使えない状況だ。そのため給食センターが復旧するまでの間は、調理室が使える一部の学校を除き、おかずをレトルト食品で賄う。食器も洗えないため、児童らは空の弁当箱や箸を持参して登校する。

新学期が始まり登校する八代市立太田郷小学校の児童たち＝２８日午前、熊本県八代市新学期が始まり登校する八代市立太田郷小学校の児童たち＝２８日午前、熊本県八代市

新学期となり、始業式に出席する熊本県八代市立千丁小学校の児童ら＝２８日午前新学期となり、始業式に出席する熊本県八代市立千丁小学校の児童ら＝２８日午前

新学期が始まり、教室で手を挙げる児童＝２８日午前、熊本県八代市新学期が始まり、教室で手を挙げる児童＝２８日午前、熊本県八代市

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