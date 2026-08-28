今年上半期出生数、１１年ぶり増＝３４．２万人、下げ止まり兆候―厚労省

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今年上半期（１～６月）の出生数は、前年同期比０．８％増の３４万２０６８人だったことが２８日、厚生労働省の人口動態統計（速報）で分かった。上半期としては、２０１５年以来１１年ぶりに前年を上回った。

出生数は５年連続で４０万人を下回っており、少子化の傾向は続いている。しかし、急速な出生減は下げ止まりの兆しが見えつつある。

６月に公表された２５年の日本人の出生数は６７万１２３６人で、統計がある１８９９年以降では１０年連続で最少を更新した。ただ、減少率は２２年以降の５％台から、２．２％と緩やかになっていた。

今年上半期の出生数は、昨年同期の３３万９２８０人から２７８８人増加。１５年以来、下降し続けていたが１１年ぶりに回復した。２４年と２５年は婚姻数が増加しており、影響した可能性がある。

新生児室（資料写真）

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