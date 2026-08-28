為替介入、過去最大１５兆円超＝７月末～８月、歴史的円安を抑制―財務省

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財務省は２８日、政府・日銀が外国為替市場で、７月３０日から８月２６日までに計１５兆３９９３億円の為替介入を実施したと発表した。月次公表ベースでは過去最大の円買い・ドル売り介入となった。円相場は７月３０、３１日と８月３日に急騰。歴史的な円安進行を抑えるため、政府・日銀が複数回にわたって介入した。

一連の円買い介入は４～５月の大型連休中に実施して以来、約３カ月ぶり。前回の介入額は計１１兆７３４９億円で、今回はそれを上回った。累計で２７兆円超と年間ベースで過去最大だった２０２４年の約１５兆円をすでに超えた。介入日ごとの金額は１１月に公表される予定だ。

円相場は７月下旬に１ドル＝１６４円に迫り、約３９年８カ月ぶりの水準にまで円安が進行していた。政府・日銀が介入に踏み切り、３０日夜に１６２円台後半から一時１５７円台まで５円近く急騰。翌３１日に１６０円超に戻ったが、再び１５７円台に上昇した。８月３日にも急騰する場面があった。

片山さつき財務相とベセント米財務長官は３日、約２８年ぶりとなる日米当局による円買い協調介入を７月３１日に実施したと表明。円安阻止へ異例の連携姿勢を示し、互いに「さらなる協調介入もちゅうちょしない」と強調した。米当局側の介入規模は明らかになっていない。

財務省＝東京都千代田区

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