旧裁判所が日大校舎に＝築１３４年、法廷は生きた教材―豪

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【ニューカッスル（オーストラリア）時事】オーストラリア東部ニューカッスルにある築１３４年の旧裁判所が、日本大学の校舎として活用されている。法廷は現役当時と同じ形で保存してあり、司法の仕組みを体感的に学べる生きた教材となっている。

１８９２年完成の旧裁判所は、玄関のアーチが目を引く荘厳な建物で、ニューサウスウェールズ州の文化遺産でもある。２０１６年に裁判所が新庁舎に移転した後、日大が購入して修繕。両隣に整備した教室群や宿泊棟と併せ、２４年から使用している。

大小の法廷のほか、被告人を拘置した独房、弁護士との接見室は、そのままの配置で残された。大法廷の被告人席は木の柵で囲われ、真下の独房から専用の階段で上がってくる構造だ。８月下旬から研修で派遣された学生は、実際に大法廷を使い、模擬裁判を行った。

日大の前身は１８８９年創立の日本法律学校。創設者で司法相を務めた山田顕義にちなみ、小法廷は「ヤマダ・ルーム」と名付けられた。大学と旧裁判所の歩みはほぼ重なり、日大本部国際化推進室の柴武成さんは「歴史的な価値を残すことに意義がある。温故知新につなげたい」と話す。

法学部２年の池永遼寿さんは「法廷はリアルで、日本との違いもよく分かり、刺激を受けた」。文理学部２年の原田はなさんは「独房を初めて見た。壁の傷痕から、収監された人たちの感情を想像できた」と語った。

旧裁判所を活用した日本大学の校舎＝２７日、オーストラリア東部ニューカッスル

校舎内の大法廷判事席に並ぶ日本大学の学生ら＝２７日、オーストラリア東部ニューカッスル

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