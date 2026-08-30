福井県３市に一時大雨特別警報＝前線の影響、最多雨量記録―河川氾濫で冠水、土砂崩れも

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福井県嶺北地方は３０日未明、前線の影響で記録的な大雨となった。気象庁は午前４時半、福井市と福井県大野市、勝山市に警戒レベル５の大雨特別警報を発表し、３市は「緊急安全確保」を発令した。午前中に雨は弱まり、同庁は１１時４０分に大雨特別警報を警戒レベル４の危険警報に切り替え、その後注意報に引き下げた。

勝山市では２４時間雨量が午前９時１０分までに３５０．５ミリ、福井市・美山では同１１時までに３１８．０ミリ、大野市では同１１時２０分までに２８１．０ミリに上った。いずれも統計史上最多記録を更新した。雨量が多かった所は地盤が緩み、土砂災害が起きやすくなっている恐れがある。

同県によると、多数の河川が氾濫し、大野市や勝山市など３市１町で住宅の浸水被害が１６軒確認された。福井市で土砂崩れ、坂井市で道路の陥没が発生。同市の冠水した道路で、３０代女性が足を骨折するけがをした。

県警には午前１０時半現在、車の立ち往生や冠水などの通報が１０６件寄せられた。北陸新幹線は平常運行しているが、ＪＲ越美北線などは３０日の運行を取りやめた。

気象庁の細見卓也予報課長は明け方に記者会見し、「日本海から福井県付近に延びる前線に向かい、南から暖かく湿った空気が太平洋側の高気圧の縁を回るようにして流れ込み、積乱雲が発達した」と説明。この状況は２７日に富山、石川両県５市町に大雨特別警報が出た際と似ているが、「短時間に猛烈な雨が降るのではなく、１時間に５０～６０ミリの非常に激しい雨が２９日夜から長い間、断続的に降った」と話した。

豪雨の影響で増水した川＝３０日午前、福井市

大雨により冠水した道路＝３０日午前、福井市

大雨により住宅街で水に漬かった車＝３０日午後、福井県坂井市

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