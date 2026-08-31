香川知事に池田氏再選＝３新人破る

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任期満了に伴う香川県知事選は３０日投開票され、無所属で現職の池田豊人氏（６５）＝自民、国民、中道、立民、公明推薦＝が、いずれも無所属新人のＩＴ関連業の姓納文彦氏（６３）、共産党県書記長の田辺健一氏（４５）＝共産推薦＝ら３人を破り、再選を果たした。投票率は３５．６８％で、前回（２９．０９％）を上回った。

池田氏は与野党各党に加え、地元首長や各種団体の支援を受けて選挙戦を展開。子育て世代や企業への支援拡充を訴え、幅広い支持を集めた。

同県善通寺市では電子投票が実施された。知事選レベルでは２００４年の岡山県知事選時に新見市で行われて以来となる。

◇香川県知事選当選者略歴

池田 豊人氏（いけだ・とよひと）東大院修了。８６年建設省（現国土交通省）に入り、国交省近畿地方整備局長、道路局長などを経て、２２年８月香川県知事に初当選。６５歳。高松市出身。当選２回。

香川県知事選に再選した池田豊人氏

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