香川知事に池田氏再選＝３新人破る

社会

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任期満了に伴う香川県知事選は３０日投開票され、無所属で現職の池田豊人氏（６５）＝自民、国民、中道、立民、公明推薦＝が、いずれも無所属新人のＩＴ関連業の姓納文彦氏（６３）、共産党県書記長の田辺健一氏（４５）＝共産推薦＝ら３人を破り、再選を果たした。投票率は３５．６８％で、前回（２９．０９％）を上回った。

池田氏は与野党各党に加え、地元首長や各種団体の支援を受けて選挙戦を展開。子育て世代や企業への支援拡充を訴え、幅広い支持を集めた。

同県善通寺市では電子投票が実施された。知事選レベルでは２００４年の岡山県知事選時に新見市で行われて以来となる。

◇香川県知事選当選者略歴

池田　豊人氏（いけだ・とよひと）東大院修了。８６年建設省（現国土交通省）に入り、国交省近畿地方整備局長、道路局長などを経て、２２年８月香川県知事に初当選。６５歳。高松市出身。当選２回。

香川県知事選に再選した池田豊人氏香川県知事選に再選した池田豊人氏

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