９月食品値上げ、今年最多＝４９２３品、原油高や円安で―帝国データ

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帝国データバンクは３１日、主要食品メーカー１９５社が９月に値上げを予定している家庭用を中心とした飲食料品が、前年同月比約３倍の４９２３品に上ると発表した。中東情勢悪化に伴う原油高や円安、物流コストの上昇などにより、単月としては２０２６年で最多、２３年４月に次いで過去４番目の規模となる。

２６年通年では、判明分だけで１万９０８３品と２年連続の２万品超えは確実な情勢。値上げラッシュの再来で、家計はますます厳しさを増しそうだ。

分野別では、マヨネーズやつゆ製品などの「調味料」が１９５９品と最多。冷凍食品やすり身製品などの「加工食品」が１８４８品と続いた。キッコーマン食品（東京）は、「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」（４５０ミリリットル）や「濃いだし 本つゆ」（５００ミリリットル）など家庭用計１０７品を値上げする。

東京都内のスーパーの食品売り場で、買い物する人（写真はイメージ、ＡＦＰ時事）

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