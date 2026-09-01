中東混乱、世界経済の影響点検＝Ｇ２０財務相会議、初日討議

Newsfrom Japan

【アッシュビル（米ノースカロライナ州）時事】２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議は８月３１日、米南部アッシュビルで初日の討議を行った。中東情勢の混乱による世界経済の下押しリスクへの対応のほか、議長国・米国が重視する民間主導の成長加速などが議題となった。

日本からは片山さつき財務相と植田和男日銀総裁が出席。片山氏は会議で、「サプライチェーン（供給網）の多様化、強靱（きょうじん）化の取り組みが重要だ」と指摘。重要鉱物などに対する恣意（しい）的な輸出規制は「世界経済に悪影響を及ぼす」と訴えた。

日本経済については、成長率の引き上げへ、複数年度にわたり官民一体で大胆な戦略投資を進める方針を説明。補正予算に依存した財政運営から脱却し、債務残高の国内総生産（ＧＤＰ）比を「安定的に引き下げていく」と表明した。会議では民間主導の成長に関し、米企業関係者も交えて投資やイノベーションの促進策を議論。片山氏は規制改革と適切な金融規制の両立が重要だと強調した。

同日夕には先進７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議も開催され、世界経済や最先端ＡＩ（人工知能）、ウクライナ情勢を協議。ウクライナのマルチェンコ財務相がオンラインで参加し、同国への支援や対ロシア制裁について意見を交わした。このほか、ホルムズ海峡の「自由で安全な航行の確保」の重要性や、ＡＩがもたらす金融面のリスクへの対応も議論した。

２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議の初日討議後、記者会見する片山さつき財務相＝８月３１日、米ノースカロライナ州アッシュビル

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]