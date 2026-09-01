遺族ら献花、現場で追悼＝「一瞬でも当時を思い浮かべて」―歌舞伎町ビル火災から２５年・東京
Newsfrom Japan社会
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東京都新宿区歌舞伎町で４４人が死亡した雑居ビル火災は、１日で発生から２５年となった。現場のビル跡地では８月３１日夜、遺族らが献花し、犠牲者を追悼した。
「２５年でいろいろと変わり過ぎたが、きょうも来られて良かった」。ビル内の飲食店で働いていた長女の植田愛子さん＝当時（２６）＝と次女彩子さん＝同（２２）＝を亡くした母親の安子さん（７４）＝豊島区＝は、犠牲者数に合わせ自身で作ったという４４００羽の折り鶴と花束を現場に供え、手を合わせた。その上で「火災をほとんどの人が知らなくなっているのは仕方がないが、一瞬でも当時を思い浮かべてもらえれば」と話し、二度と同じ悲劇が起きないよう願った。
火災は２００１年９月１日未明に発生。ビル３階のマージャンゲーム店と４階の飲食店にいた客と従業員計４４人が一酸化炭素中毒などで死亡した。
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