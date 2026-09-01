遺族ら献花、現場で追悼＝「一瞬でも当時を思い浮かべて」―歌舞伎町ビル火災から２５年・東京

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東京都新宿区歌舞伎町で４４人が死亡した雑居ビル火災は、１日で発生から２５年となった。現場のビル跡地では８月３１日夜、遺族らが献花し、犠牲者を追悼した。

「２５年でいろいろと変わり過ぎたが、きょうも来られて良かった」。ビル内の飲食店で働いていた長女の植田愛子さん＝当時（２６）＝と次女彩子さん＝同（２２）＝を亡くした母親の安子さん（７４）＝豊島区＝は、犠牲者数に合わせ自身で作ったという４４００羽の折り鶴と花束を現場に供え、手を合わせた。その上で「火災をほとんどの人が知らなくなっているのは仕方がないが、一瞬でも当時を思い浮かべてもらえれば」と話し、二度と同じ悲劇が起きないよう願った。

火災は２００１年９月１日未明に発生。ビル３階のマージャンゲーム店と４階の飲食店にいた客と従業員計４４人が一酸化炭素中毒などで死亡した。

歌舞伎町ビル火災の現場となったビルの跡地で手を合わせる遺族の植田安子さん＝8月31日午後、東京都新宿区

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