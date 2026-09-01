政府備蓄米２１万トン買い戻し＝２５年産、随意契約で―農水相

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鈴木憲和農林水産相は１日の閣議後記者会見で、昨年以降放出した政府備蓄米のうち、２１万トン分を買い戻すと発表した。在庫が膨らんでいる２０２５年産米が対象で、今月中に随意契約を結ぶ。

先月末に公表した２６年産米の作柄を踏まえた。鈴木氏は「コメの供給量は十分に確保されることが確認された」と強調。買い戻し後も「需給状況を見極めながら適切に進めたい」と述べ、追加の買い戻しにも含みを持たせた。

農水省は１日、自民党の農林部会などに対し、２６年産米の需給見通しを示した。主食用米の生産量は、７月の前回見通しから最大２２万トン上振れ、７３５万～７５４万トンと見込んだ。豊作だった２５年産を上回る可能性もある。

備蓄米の在庫は、適正水準が１００万トンとされている。しかし昨年来、主食用として計５９万トンを放出するなどした結果、３２万トンまで減少した。２６年産２１万トン分を買い入れることは決まっているものの、在庫量は低水準で、食料安全保障の観点から、備蓄水準の回復が急務となっていた。

埼玉県内の保管倉庫から搬出される政府備蓄米＝２０２５年３月

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