建築家の隈研吾さんに生涯功労賞＝日本人で２人目―国際団体ＣＤＡ

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【パリ時事】建築分野などの卓越した業績をたたえる国際団体「クレアトゥール・デザイン協会（ＣＤＡ）」は１日、世界的建築家の隈研吾さん（７２）に、フランスのデザイナー、アンドレ・プットマン（１９２５～２０１３年）の名前を冠した生涯功労賞を授与すると発表した。来年１月にパリで授賞式が行われる。

建築家の安藤忠雄さん（８４）が２３年に受賞しており、日本人で２人目の栄誉。隈さんは「僕のやっていることの『全体』を評価してくれたことが今回何よりもうれしい」とコメントした。

ＣＤＡは授賞理由について、隈さんが「３０年以上にわたり建築と自然の統合を前進させ、日本の伝統を現代の文脈の中で再解釈してきた」と説明している。

隈さんは１９５４年横浜市生まれ。２０２１年東京五輪・パラリンピックの主会場となった国立競技場（東京都新宿区）や、英ヴィクトリア＆アルバート博物館の分館「Ｖ＆Ａダンディー」（英北部スコットランド）の設計で知られる。

建築家の隈研吾さん

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