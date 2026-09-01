婚活パーティー、条件は「同姓」＝鈴木・佐藤…各回で募集―主催側「改姓の悩み解消へ」

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選択的夫婦別姓制度が実現しない中、同姓同士の婚活パーティーが注目を集めている。「改姓を理由に結婚をためらう人を、少しでも減らしたい」。パーティーには、主催者側のそんな思いが込められている。

同制度導入を求める一般社団法人「あすには」（東京）と婚活サービス大手のＩＢＪ（同）は３月から、婚活パーティー「同氏婚のススメ」を共催している。パーティーへの参加は、「鈴木」や「佐藤」など、各回で募集される名字であることが条件だ。

パーティーは５月末までに東京都内で４回開かれ、２０～３０代の男女約５０人が参加。６月には初めてオンラインで行われ、「鈴木」限定で参加者を募集すると６都県から男女計１４人が参加したという。

日本では結婚する際、民法の規定で夫か妻のどちらかが名字を変える必要がある。内閣府の２０２１年度の調査では、「積極的に結婚したいと思わない」とした２０～６９歳の独身男女に理由を複数回答で尋ねると、女性の３１．９％、男性の８．６％が「名字が変わるのが嫌・面倒だから」と答えた。

パーティーを企画・運営する「あすには」の丸山優河さんも、免許証・パスポートの変更手続きやアイデンティティーの喪失など「名字変更は負担がかかる」と訴える。「救えるのは一部だとしても、名字のことで悩まずに結婚できる人が少しでも増えれば」とパーティーの意義を語る。

参加者からは、「クラスに何人もいる名字だから名前が呼ばれるまで返事をしないといった共通話で盛り上がった」「最初から名前で呼び合えた」などの声が出て、反応は上々。一方で珍しい名字では開催できないといった課題もある。

名字を自由に選べる社会なら、パーティーそのものが不要になる―。その最終目標を見据え、丸山さんはパーティーについて「選択的夫婦別姓制度の必要性を考えるきっかけにもなってほしい」と話している。

名字が同じ人同士の婚活パーティーホームページ（「同氏婚のススメ」プロジェクト提供）

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