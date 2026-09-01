【動画】〔長期金利３％反響〕３％大きく超える可能性も　ＭＵＭＳＳ・大塚氏

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１日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが３．００５％に上昇（債券価格は下落）した。日本相互証券によると、１９９６年９月以来、３０年ぶりの高水準。高市政権による財政拡張への警戒感や、日銀が利上げペースを速めるとの観測を背景に、債券を売る動きが強まっている。

大塚崇広・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券シニア債券ストラテジスト＝長期金利３％は節目的水準として、投資家の意識、押し目買い需要をある程度喚起する可能性がある。ただ、日銀による利上げの終着点が近づくまで投資家の目線が定まらず、買いを入れるのは難しい。過去の欧米の例からも利上げが続いている間は長期金利は低下しにくい。インフレの状況あるいは利上げの程度次第ではマーケットの織り込みが先走り、３％を大きく超えていく可能性もゼロではないだろう。【時事通信映像センター】

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