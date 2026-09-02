関係悪化「日本に全責任」＝北方領土訪問、反応に「驚きなし」―ロシア大統領

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ロシアのプーチン大統領は２日、訪問先の中央アジア・キルギスで記者団に対し、自身の北方領土訪問に対する日本の反応について「驚きはなかった」と述べた。また日ロ関係の悪化は「全て日本の責任だ」と主張した。タス通信が伝えた。

プーチン氏は、ロシアが対日関係の悪化に踏み出したことはなく、多くの問題で「前向きに対応してきた」と説明。日本との平和条約締結交渉は「難しい問題」と指摘した上で「われわれにとっては決着済みだったが、何らかの形で議論する用意があった」と述べ、これまで一定の譲歩を示してきたと強調した。

プーチン氏は８月１３日、ロシアが実効支配する北方領土の択捉島を初訪問した。高市早苗首相は「断じて許容できない」と非難し、強く抗議した。プーチン氏は北方四島が第２次大戦の結果、ロシア領になったとの主張を繰り返している。

ロシアのプーチン大統領＝１日、ビシケク（ＡＦＰ時事）

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