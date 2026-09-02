車田正美さん、４６億円横領被害訴え＝「聖闘士星矢」作者、元マネジャーら提訴―東京地裁

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人気漫画「リングにかけろ」「聖闘士星矢」で知られる漫画家の車田正美さんが２日、東京都内で記者会見を開き、自身が代表を務める３社から、マネジャーだった元役員の男性らが計約４６億円の資金を横領していたと公表した。このうち、弁済された１８億円を差し引いた計約２８億８６００万円の損害賠償を求める訴訟を同日、東京地裁に起こした。

原告は著作権管理会社「車田プロダクション」など３社。訴状などによると、元役員は３社の経理業務や外部との対外交渉を統括し、少なくとも２０１８～２４年、いずれも自身の支配下にあった複数の会社名義の口座に、３社の資金を無断で送金したほか、取引先からのライセンス料を振り込ませるなどしていたという。

車田さん側は、横領には元役員のほか６人が関与したと主張。資金は暗号資産（仮想通貨）の投資などに充てられており、発覚を免れるため、取引先からの振込先として関連会社を装った会社を秘密裏に設立していたと訴えた。

被害は２４年２月ごろ、東京国税局からの指摘で発覚。元役員は車田さんに対し、不正流出を認めた一方、「先生のためを思ってやった」などと弁明したという。

車田さんは記者会見で「発覚当時は信じられなかった。私利私欲のために信じていたものを平気で裏切る人間がいるのだなと、どうしようもないやるせない思いだ」と語った。

横領被害に遭ったとして、記者会見する漫画家の車田正美さん＝２日午前、東京都千代田区

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