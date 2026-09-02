日本列島、北と南侵攻想定＝ＡＩシステムも・日米豪演習

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陸上自衛隊と米軍、オーストラリア軍による共同指揮所演習「ヤマサクラ」の開始式が２日、朝霞駐屯地（東京都練馬区など）で行われた。演習では北海道と九州・南西諸島地域が侵攻される有事を想定する。

陸自によると、演習には陸自約５２００人、米陸軍・海兵隊約１１００人、豪軍約２００人が参加。中国、ロシアの脅威を念頭にしているとみられ、日本列島の北と南で「仮想敵国」が着上陸侵攻する「二正面」のシナリオに３カ国が対処する図上演習を行う。

式典後の記者会見で、陸上総隊の遠藤充司令官は「日米豪が共同して日本で本演習を実施することは、同盟国、同志国との緊密な関係を内外に示し、抑止力・対処力をさらに強化できる」などと述べた。

米陸軍は人工知能（ＡＩ）を演習に組み込む方針で、同軍は取材に「ＡＩ導入は軍全体の取り組みで、対応をより迅速化し同盟国との連携をより円滑にする」と説明。「ヤマサクラにおけるＡＩ活用は即応体制強化に向けた新たな一歩になる」などとコメントした。

日米豪共同指揮所演習「ヤマサクラ」の開始式＝２日午後、朝霞駐屯地（東京都練馬区など）

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