５競技団体など連携＝子供のスポーツ離れ抑止

スポーツ

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サッカー、バスケットボール、ハンドボール、ラグビー、軟式野球の各国内競技団体と日本スポーツ協会は２日、競技の垣根を越えて連携し、子供たちがスポーツを楽しめる環境づくりを進める共同プロジェクトを立ち上げた。複数競技を体験できるイベントの実施、競技の枠にとらわれない指導者の交流や研修などを予定している。

近年、少子化や運動部活動の地域展開により、国内の子供を取り巻くスポーツ環境は大きく変化している。スポーツに触れる子供の減少が懸念される中、各競技団体が子供を奪い合うのではなく、協力してスポーツ離れの抑止に取り組む。

東京都内で記者発表会に参加した日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「子供たちがたくさんの選択肢を持って、スポーツを楽しむ将来が来てほしい」と語った。プロジェクトに賛同する他の競技団体の参画も促進していく。

共同プロジェクトを立ち上げた国内競技団体の会長ら＝２日、東京都新宿区共同プロジェクトを立ち上げた国内競技団体の会長ら＝２日、東京都新宿区

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時事通信ニュース