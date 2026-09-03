エビ網漁船戻らず、３人死亡＝海保が船体を捜索―宮崎・日南市

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３日午前７時５０分ごろ、宮崎県日南市で、「エビ網漁に出た漁船が戻ってきていない」と宮崎海上保安部に通報があった。同保安部や消防によると、乗船していた船長の男性（７６）ら３人が発見されたが、いずれも死亡が確認された。漁船は見つかっておらず、同保安部は航空機を出動させるなどして捜索するとともに、詳しい原因を調べている。

同保安部などによると、死亡したのはいずれも日南市に住む船長のほか、同乗していた８２歳と７３歳の男性。漁船は南郷漁協に所属する「新徳丸」（０．９トン）でほかに同乗者はいなかった。同日午前８時半～同９時半ごろ、付近を捜索中の同漁協所属の漁船が日南市南郷町の外浦港沖で、心肺停止状態のまま漂流する３人を発見した。いずれも救命胴衣を着用していなかった。

同漁協によると、新徳丸は同日午前２時ごろに伊勢エビ漁のため出港し、早朝に戻ってくる予定だった。

同日午前５時３５分、日向灘には海上風警報が出されていた。同保安部の巡視船が現場に到着した際、天候は曇りで視界は良好だった。

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