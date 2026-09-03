最低賃金、全国平均１１７７円＝５６円引き上げ、３３府県で目安超え

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厚生労働省は３日、２０２６年度の地域別最低賃金が全国平均で時給１１７７円になると発表した。引き上げ幅は５６円で、過去最大だった前年度（６６円）を下回ったものの、２番目に高い水準となった。中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）がランク別に示した目安額を上回った地域は３３府県に上った。前年度に最大で半年遅れた発効日を従来通り１０月に戻す動きも広がった。

目安を超えた３３府県のうち、引き上げ額が最も高いのは佐賀の６５円で、目安を９円上回った。次いで鹿児島（６４円）、高知（６３円）、沖縄（同）が高かった。目安に対する上乗せ額は１～９円と、最大１８円だった前年度からは縮小した。

改定後の最高額は東京の１２８０円、最も低いのは宮崎の１０８５円だった。最高額と最低額の差は１９５円となり、前年度の２０３円から８円縮小した。

改定額を適用する発効日は、大半の地域が１０月を予定。前年度は多くの地域が１１月以降にずれ込み、６県が越年したが、原則に回帰する動きが目立った。ただ、熊本は地震による企業への影響に配慮して１２月に遅らせ、岩手と沖縄も同月とした。

最低賃金改定の答申を沖縄労働局の宮本淳子局長（右）に渡す沖縄地方最低賃金審議会の上江洲純子会長＝３日午後、那覇市

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