白川英樹さん死去、９０歳＝導電性高分子でノーベル化学賞

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電気を通すプラスチックを開発し、２０００年にノーベル化学賞を受賞した白川英樹（しらかわ・ひでき）筑波大名誉教授が８月２４日、転移性肝腫瘍と原発不明がんのため、横浜市内の病院で死去した。９０歳だった。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻知預子（ちよこ）さん。

１９６１年、東京工業大（現東京科学大）理工学部卒。同大助手を経て、７６年に米ペンシルベニア大研究員、７９年に筑波大助教授、８２年に同大教授となり、００年に定年退官した。

プラスチックなどの高分子（ポリマー）は、電気を通さないと考えられてきた。白川さんは東工大助手時代、研究生がポリアセチレンの合成に失敗し、偶然できた薄い膜に着目。詳しく分析し、アルミ箔（はく）のような光沢を持つ薄膜を作った。

当初は注目されなかったが、米国に留学中、後にノーベル賞を共同受賞する研究者らと電気を通すポリアセチレンの薄膜開発に成功。７７年に発表し、高い評価を受けた。

白川さんのポリアセチレン薄膜は、携帯電話などのモバイル機器が爆発的に普及するきっかけとなったリチウムイオン電池の開発段階で、電極の素材として注目された。ポリアセチレンなどの導電性高分子は、タッチパネルなどＩＴ機器に広く利用されている。

ノーベル賞授与式でメダルを手にする白川英樹さん＝２０００年１２月、ストックホルム（ＡＦＰ時事）

白川英樹さん

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