銀座に「ミライミュージアム」＝ジャパン・カルチャーの聖地に―松屋

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百貨店の松屋が５日、アニメや漫画などポップカルチャーを紹介する展示会場「ギンザミライミュージアム」を東京・銀座に開業する。ターゲットは若年層やインバウンド（訪日客）で、銀座店本館では扱えなかった最先端のコンテンツを取りそろえる。５年後をめどに銀座が「ジャパン・カルチャーの聖地」として認められることを目指す。

ギンザミライミュージアムは５日に開業する松屋銀座店の別館「並木通り館」の２～３階に設置。同日から２９日まで中国アニメで日本でも人気の「天官賜福」の展覧会を開く。３階には展覧会の内容に合わせたメニューを提供するカフェも併設する。

松屋の服部延弘執行役員は４日の報道公開で「今までのお客さまとは異なり、若い方やインバウンドの方が多くなると想定している」と話し、新たな客層の獲得に期待を示した。

ギンザミライミュージアムの入り口に掲載された中国アニメ「天官賜福」のポスター＝４日、東京都中央区

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