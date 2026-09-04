皇居三の丸尚蔵館、１１月全面オープンへ＝大幅拡充、皇室ゆかりの品展示
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皇室に伝わる美術工芸品を収蔵する皇居三の丸尚蔵館は４日、第２期の建て替え工事が完了し、１１月３日に全面開館すると発表した。展示面積は建て替え前の約８倍に当たる約１３００平方メートルに拡充される。
同日から来年５月まで、開館を記念した三つの特別展を開催。同館で収蔵する国宝や奈良・正倉院の宝物を展示するほか、同年２月からの第２弾では江戸時代中期の画家・伊藤若冲の代表作「動植綵絵（どうしょくさいえ）」３０幅を一斉展示する。
特別展の入館料は一般２５００円（第２弾のみ３０００円）で、学生や２３歳未満などは無料。いずれも日時指定の予約が必要。
同館は昭和天皇の逝去に伴い国に寄贈された美術品などを保管・公開するため、１９９３年に皇居・東御苑に建てられた。その後、収蔵品が増加したことから２０１９年に建て替え工事を始め、２３年に一部で先行開館。香淳皇后や皇族方ゆかりの品など約２万１０００点を収蔵する。
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