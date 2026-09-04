皇居三の丸尚蔵館、１１月全面オープンへ＝大幅拡充、皇室ゆかりの品展示

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皇室に伝わる美術工芸品を収蔵する皇居三の丸尚蔵館は４日、第２期の建て替え工事が完了し、１１月３日に全面開館すると発表した。展示面積は建て替え前の約８倍に当たる約１３００平方メートルに拡充される。

同日から来年５月まで、開館を記念した三つの特別展を開催。同館で収蔵する国宝や奈良・正倉院の宝物を展示するほか、同年２月からの第２弾では江戸時代中期の画家・伊藤若冲の代表作「動植綵絵（どうしょくさいえ）」３０幅を一斉展示する。

特別展の入館料は一般２５００円（第２弾のみ３０００円）で、学生や２３歳未満などは無料。いずれも日時指定の予約が必要。

同館は昭和天皇の逝去に伴い国に寄贈された美術品などを保管・公開するため、１９９３年に皇居・東御苑に建てられた。その後、収蔵品が増加したことから２０１９年に建て替え工事を始め、２３年に一部で先行開館。香淳皇后や皇族方ゆかりの品など約２万１０００点を収蔵する。

１１月３日に全面開館する皇居三の丸尚蔵館（同館提供）

皇居三の丸尚蔵館で開催される特別展について説明する島谷弘幸館長（右から２人目）ら＝４日午後、東京都千代田区

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