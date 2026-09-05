被災者「ほっとした」＝仮設住宅への入居開始―地震後初、氷川町で・熊本

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７月の地震により最大震度７を観測した熊本県氷川町で５日、応急仮設住宅２０戸が完成し、被災者の入居が始まった。地震後、応急仮設住宅への入居は県内初。当面の住まいを確保した被災者は「ほっとした」と笑みをこぼした。

午前９時ごろから鍵の引き渡し式が開かれ、木村敬知事や藤本一臣町長らが出席。犠牲者に黙とうをささげ、藤本町長は「全ての町民が一日も早く元の生活を取り戻せるよう全身全霊を傾注して復興に当たる」と述べた。木村知事は「町と一緒にしっかりとサポートしていくことを約束する」と語った。

入居者を代表して鍵を受け取った宮川高弘さん（７３）は自宅が全壊し、親戚宅に身を寄せていた。報道陣の取材に「ようやく入れて、ほっとした」と話した上で、「これから再出発だ」と力を込めた。

仮設住宅は町営住宅跡地に建てられた。軽量鉄骨造の平屋建てで、２Ｋタイプが１５戸、３Ｋタイプが５戸。入居期間は原則２年間となる。被害の大きかった宇城、八代両市などでも整備が進んでいる。

熊本地震の犠牲者に黙とうをささげる、応急仮設住宅の入居者ら＝５日午前、熊本県氷川町

応急仮設住宅に入居した宮川高弘さん＝５日午前、熊本県氷川町

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