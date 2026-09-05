鹿児島県屋久島町に一時土砂災害特別警報＝台風２４号などで線状降水帯発生―気象庁

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鹿児島県屋久島町は４日夜から５日明け方にかけ、台風２４号や熱帯低気圧の影響で線状降水帯が断続的に発生し、大雨となった。気象庁は同日午前５時１０分、警戒レベル５の土砂災害特別警報を発表。同１１時半に警戒レベル４の危険警報に切り替えたが、引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼び掛けた。

屋久島町・尾之間では午前５時半までの２４時間雨量が４９０．５ミリに上り、この地点の統計史上最多記録を更新した。午前０時半すぎには最大瞬間風速２５．９メートルを観測した。

２４号は沖縄の北方海上、熱帯低気圧は沖縄から南東へ離れた海上にある。気象庁の細見卓也予報課長によると、これらの影響で屋久島には南東から暖かく湿った空気が流れ込み、東寄りの風とぶつかって積乱雲が発達した。

２４号は午前９時、沖縄県・久米島の北約１７０キロの海上を時速１５キロで南南西へ進んだ。中心気圧は９９０ヘクトパスカル、最大風速２０メートル、最大瞬間風速３０メートル。北西側４４０キロ以内と南東側２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

一方、東・西日本の太平洋沿岸付近には前線が停滞し、熱帯低気圧が６日にかけて北上、接近する見込み。太平洋側を中心に６日から７日にかけ、再び大雨になる恐れがある。

６日午前６時までの２４時間予想雨量は多い所で、九州南部２００ミリ、奄美１８０ミリ、東海１００ミリ、関東甲信と近畿、沖縄８０ミリ。

その後、７日午前６時までの同雨量は、関東甲信と東海、近畿、四国、九州南部で２００ミリ。８日午前６時までの同雨量は、東海と近畿２００ミリ、関東甲信と四国１５０ミリ、九州南部８０ミリ。

気象庁

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