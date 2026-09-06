悠仁さま、２０歳に＝学業と公的活動両立で充実

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秋篠宮家の長男悠仁さまは６日、２０歳の誕生日を迎えられた。筑波大（茨城県つくば市）生命環境学群生物学類２年生として学業を優先しつつ、成年皇族としての公的活動と両立し、健やかに充実した時間を過ごしている。

昨年９月に成年式を終えた悠仁さまはこの１年、新年一般参賀や今年５月の国賓のフィリピン大統領夫妻を歓迎する晩さん会など、宮中行事への初出席が続いた。１月の歌会始の儀では初めて歌を詠進し、研究を続けるトンボにまつわる思い出を詠んだ。

この１年の地方訪問は北海道と三重、京都、大阪、奈良、広島の６道府県。８月に広島県でボーイスカウトの祭典に単独で出席し、同年代の若者らと朝食の豚汁作りに挑戦した。「こんな感じで混ぜればいい？」と気さくに話し掛け、具材が入った鍋の火加減を確かめた。

昨年１１月には東京デフリンピックのオリエンテーリング競技観戦で母紀子さまと東京・伊豆大島を訪問。港で見送りに来た子どもらと笑顔でハイタッチを交わした。

側近によると、筑波大では生物の論文を読むための英語や、体育を必修として受講。生物分野の授業や実験は昨年より専門的になり、今年夏は野外実習にも参加した。現在はつくば市で過ごすことが多いが、赤坂御用地（東京都港区）内の宮邸にいる時には、野菜や稲の栽培、生息するトンボなどの観察を続けている。

幼少期から地図への関心が高く、今年８月に大学近くの「地図と測量の科学館」を訪れ、日本各地の地形や測量について学びを深めた。７月に起きた熊本地震や各地の大雨など自然災害の犠牲者を悼み、被災者にお見舞いの気持ちを持っているという。

２０歳の誕生日を前に写真撮影に臨まれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝８月１３日、茨城県つくば市（宮内庁提供）

「地図と測量の科学館」を訪れ、測量などに使われていた道具を体験される秋篠宮家の長男悠仁さま＝８月１３日、茨城県つくば市（宮内庁提供）

「地図と測量の科学館」を見学される秋篠宮家の長男悠仁さま＝８月１３日、茨城県つくば市（宮内庁提供）

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