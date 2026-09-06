東北や関東、東海など大雨警戒＝前線北上へ、線状降水帯の恐れ―気象庁

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東・西日本の太平洋側は６日、沖合に延びる前線や沖縄県・南大東島近くの台風２４号の影響で雨が降った。前線は７日に北上し、前線上の三陸沖で低気圧が発生する見込み。気象庁は東北の太平洋側と関東、東海を中心に大雨になる所があるとして、土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼び掛けた。落雷や突風にも注意が必要という。

東北と関東、東海には線状降水帯の予測情報が出された。発生する可能性がある期間は、伊豆諸島が７日明け方まで、愛知、三重両県が７日朝まで、静岡県が７日昼前まで。東京都（伊豆・小笠原諸島除く）と埼玉、千葉、神奈川各県は６日夜遅くから７日昼前まで。

さらに７日は、茨城、栃木、群馬各県が未明から昼前まで。福島県が明け方から昼すぎまで、宮城県が朝から夕方まで、岩手県が昼前から夜まで。

伊豆諸島・八丈島では６日午前６時３５分すぎまでの１時間に８４．０ミリの猛烈な雨が降り、同１０時５０分までの１２時間雨量が２９１．５ミリに上った。

２４号は７日午後までに南大東島の北東海上で熱帯低気圧に変わる見込み。６日午後３時には、南大東島の西約１００キロの海上を時速１５キロで東北東へ進んだ。中心気圧は９９２ヘクトパスカル、最大風速１８メートル、最大瞬間風速２５メートル。南西側５００キロ以内と北東側３３０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

７日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、東海３００ミリ、関東甲信２５０ミリ、東北と近畿２００ミリ、九州南部１００ミリ、奄美８０ミリ。

その後、８日午後６時までの同雨量は、東海２００ミリ、近畿１２０ミリ、関東甲信８０ミリ。９日午後６時までの同雨量は、東海２００ミリ、近畿１５０ミリ、関東甲信１２０ミリ。

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