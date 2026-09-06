国民民主代表選、玉木氏３選＝「議席増やし政権担う」

Newsfrom Japan

国民民主党の代表選が６日、投開票され、玉木雄一郎代表（５７）が橋本幹彦衆院議員（３０）を破り、３選を果たした。玉木氏はこの後の記者会見で、２０２９年９月末までの新たな任期を「政権準備期間」と位置付け、「議席を増やし政策実現を主導できる形で政権を担いたい」と訴えた。

代表選は計１５９ポイントを争い、玉木氏が１２７ポイント、橋本氏は３２ポイント。５３人の国会議員票の内訳は玉木氏が４２、橋本氏は１１だった。

投開票は東京都内で開かれた臨時党大会で行われた。玉木氏は会見で、２８年の参院選について「参院野党第１党」を目標に掲げ、非改選と合わせて４０議席以上を目指すと強調。「交渉力や政策実現力を回復し、次期衆院選で勝利したい」と語った。

執行部人事では骨格を維持し、榛葉賀津也幹事長を続投させると表明。対抗馬の橋本氏ら若手・中堅の登用については「適材適所で判断していく」と明言を避けた。

高市政権に対し「対決より解決」の是々非々路線を堅持する姿勢を示した。秋の臨時国会の焦点となる食料品の２年限定の消費税減税法案に関しては、「問題点を指摘し、対案を示したい」と語った。

野党勢力は中道改革連合、立憲民主、公明の３党合流が頓挫し、中道が分裂する見通し。玉木氏は「安易な合従連衡にはくみしない」と述べ、国民民主の規模拡大を優先する考えを示した。中道の立民系議員を受け入れるかは「推移を見守りたい」と述べるにとどめた。

国民民主党の代表選で３選を果たし、気勢を上げる玉木雄一郎代表（前列中央）。同左は橋本幹彦衆院議員＝６日午後、東京都千代田区

国民民主党の代表選で３選を果たし、記者会見する玉木雄一郎代表＝６日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]