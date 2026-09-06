くら寿司「ちいかわ」コラボ中止＝景品横領発覚で、おわびに１０％引き

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くら寿司は６日、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを中止した。従業員による景品の横領が判明したためで、同日の営業開始時よりコラボ内容のすべてを取りやめた。その上で、コラボ早期終了に伴うおわびとして、同日と７日の２日間、レジで全品１０％の割引きを行うと発表した。

同社によると、当たりが出ると景品をもらえるサービス「ビッくらポン！」のちいかわコラボ景品がフリーマーケットサイトに大量出品されていることを確認。調査の結果、従業員による不正が判明し、警察に対応を相談しているという。

中止するのは景品のオリジナルフィギュアや缶バッジの配布、湯飲みなどのオリジナルグッズのプレゼントやコラボメニューなど。キャンペーンは８月２１日～９月３０日の予定だった。

くら寿司は「キャンペーンを楽しみにしていただいていたお客さま、ならびに関係者の皆さまに深くおわび申し上げます」と陳謝している。

くら寿司のロゴマーク＝２０２２年５月

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