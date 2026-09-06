北海道地震、発生から８年＝３７人死亡の厚真町長ら黙とう

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最大震度７を観測し、４４人が犠牲となった北海道地震の発生から８年となった６日、３７人が亡くなった厚真町では宮坂尚市朗町長らが黙とうをささげ、犠牲者を悼んだ。

町役場近くの公園に建つ慰霊碑前には宮坂町長らが集まり、サイレンに合わせ黙とう。宮坂町長はその後、大規模な土砂崩れで１９人が亡くなった吉野地区の献花台に花を供え「安心な地域づくりに努力したいとの決意を新たにした」と述べた。

吉野地区の献花台を訪れた苫小牧市の稲葉智さん（５０）は、同地区に住む元同僚を土砂崩れで亡くした。「地震前、久しぶりに連絡が来て一緒に飲んだ。『今度は正月だね』と約束したのが最後になった。早かった８年だったねと声を掛けた」と話した。

地震は２０１８年９月６日午前３時７分に発生。住宅２３００棟以上が全半壊し、災害関連死３人を含む４４人が亡くなるなどした。

北海道地震から８年を迎え、慰霊碑の前で黙とうする厚真町役場の職員ら＝６日、同町

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