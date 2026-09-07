東京都大島町などに特別警報＝前線で大雨、安全確保を―気象庁

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関東南部と伊豆諸島は６日夜から７日明け方にかけ、前線の影響で大雨となった。気象庁は同日、東京都新島村、大島町、利島村に警戒レベル５の土砂災害特別警報を発表した。同庁の細見卓也予報課長は記者会見し、「崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要がある」と話した。

新島村では午前９時４０分までの２４時間雨量が４８５．０ミリに上り、この地点の統計史上最多記録を更新した。前線には沖縄県・南大東島近くの台風２４号から暖かく湿った空気が流れ込み、活動が活発となった。２４号は７日午前９時、南大東島近海で熱帯低気圧に変わった。

東北の太平洋側では７日午前、前線の影響で大雨となる所があった。線状降水帯が発生する可能性もあり、期間は福島県が同日昼すぎまで、宮城県が夕方まで、岩手県が夜まで。

福島県いわき市では７日午前７時４５分ごろ、冠水したアンダーパスで「車が水没している」と通行人から１１９番があった。市消防本部によると、車２台が浸水し、うち１台に乗っていた５０代女性が意識不明の状態で病院に搬送された。

８日正午までの２４時間予想雨量は多い所で、東北と近畿１５０ミリ、東海１２０ミリ、関東甲信１００ミリ。

その後、９日正午までの同雨量は、東海と近畿１５０ミリ、関東甲信１００ミリ、東北８０ミリ。１０日正午までの同雨量は、東海と近畿１５０ミリ、関東甲信１００ミリ。

気象庁＝東京都港区

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