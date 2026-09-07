八代伝統の祭り、行列を中止＝復興優先で苦渋の縮小―ユネスコ無形遺産・熊本地震

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熊本県を襲った地震は、江戸時代から続く八代市の伝統行事「八代妙見祭」にも大きな影響を及ぼした。最大の見どころ「神幸行列」が中止となり、関連行事の縮小も決定。神社や祭りを支える市民の被災状況を踏まえ、生活再建を優先する「苦渋の決断」だった。

八代妙見祭は八代神社（妙見宮）の秋の例大祭で例年１１月下旬に開催。豪華な装飾の笠鉾や亀と蛇が合体した「亀蛇（きだ）」のほか、歴史装束を身にまとった約１６００人が市内を練り歩く神幸行列は、２０１６年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されており、県内外から例年約１５万人の見物客が集まる。

７月の地震では、神社の本殿は大きな被害を免れ、市の展示施設に保管されていた笠鉾などの出し物も無事だったが、行列の起点となる神社境内の地面が隆起し、楼門も倒壊した。

神社や主催団体などは、伝統行事の実施に向けて協議を重ねた。ただ、参加する市民の多くが被災して準備がままならない上、見物客の安全確保も難しいことから今月３日に中止を決めた。行列の中止はコロナ禍と熊本豪雨に見舞われた２０年に次いで３回目で、無形文化遺産登録から１０周年の記念事業も取りやめとなった。

同神社の小林雄彦宮司（４２）は「地域での神社や祭りの在り方を考えながら、来年に向けて復旧を進めたい」と強調。被害を受けた建物の修復などに向け、クラウドファンディングで支援を募っている。

毎年のように参加しているという同市の志垣明生さん（６５）は「子どもの時から毎年の楽しみ。この祭りがないと正月を迎えられない」と語る。だが「今は皆生活が大変。今回ばかりは仕方なかね」と声を落とした。

地震により崩れた楼門を見詰める八代神社の小林雄彦宮司＝８月２６日、熊本県八代市地震により崩れた楼門を見詰める八代神社の小林雄彦宮司＝８月２６日、熊本県八代市

八代妙見祭の最大の見どころ「神幸行列」の様子。亀と蛇が合体した「亀蛇（きだ）」などが八代市内を練り歩く（八代神社提供）八代妙見祭の最大の見どころ「神幸行列」の様子。亀と蛇が合体した「亀蛇（きだ）」などが八代市内を練り歩く（八代神社提供）

地震による被災状況について話す八代神社の小林雄彦宮司＝８月２６日、熊本県八代市地震による被災状況について話す八代神社の小林雄彦宮司＝８月２６日、熊本県八代市

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