八代伝統の祭り、行列を中止＝復興優先で苦渋の縮小―ユネスコ無形遺産・熊本地震

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熊本県を襲った地震は、江戸時代から続く八代市の伝統行事「八代妙見祭」にも大きな影響を及ぼした。最大の見どころ「神幸行列」が中止となり、関連行事の縮小も決定。神社や祭りを支える市民の被災状況を踏まえ、生活再建を優先する「苦渋の決断」だった。

八代妙見祭は八代神社（妙見宮）の秋の例大祭で例年１１月下旬に開催。豪華な装飾の笠鉾や亀と蛇が合体した「亀蛇（きだ）」のほか、歴史装束を身にまとった約１６００人が市内を練り歩く神幸行列は、２０１６年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されており、県内外から例年約１５万人の見物客が集まる。

７月の地震では、神社の本殿は大きな被害を免れ、市の展示施設に保管されていた笠鉾などの出し物も無事だったが、行列の起点となる神社境内の地面が隆起し、楼門も倒壊した。

神社や主催団体などは、伝統行事の実施に向けて協議を重ねた。ただ、参加する市民の多くが被災して準備がままならない上、見物客の安全確保も難しいことから今月３日に中止を決めた。行列の中止はコロナ禍と熊本豪雨に見舞われた２０年に次いで３回目で、無形文化遺産登録から１０周年の記念事業も取りやめとなった。

同神社の小林雄彦宮司（４２）は「地域での神社や祭りの在り方を考えながら、来年に向けて復旧を進めたい」と強調。被害を受けた建物の修復などに向け、クラウドファンディングで支援を募っている。

毎年のように参加しているという同市の志垣明生さん（６５）は「子どもの時から毎年の楽しみ。この祭りがないと正月を迎えられない」と語る。だが「今は皆生活が大変。今回ばかりは仕方なかね」と声を落とした。

地震により崩れた楼門を見詰める八代神社の小林雄彦宮司＝８月２６日、熊本県八代市

八代妙見祭の最大の見どころ「神幸行列」の様子。亀と蛇が合体した「亀蛇（きだ）」などが八代市内を練り歩く（八代神社提供）

地震による被災状況について話す八代神社の小林雄彦宮司＝８月２６日、熊本県八代市

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