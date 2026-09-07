小林氏、引き続き要職に＝内閣改造、梶山氏の入閣浮上―高市政権

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高市早苗首相（自民党総裁）は７日、今月中旬にも実施する内閣改造・党役員人事に関し、小林鷹之政調会長を引き続き要職で処遇する検討に入った。留任の他、重要閣僚に登用する案が出ている。梶山弘志国対委員長についても続投か閣僚への起用が浮上した。

首相は茂木敏充外相を留任させる方向で、小泉進次郎防衛相も続投が有力。来秋の総裁選をにらみ、小林氏を含め「ポスト高市」候補を取り込む狙いがありそうだ。

小林氏は７日、萩生田光一幹事長代行と共に首相官邸を訪れ、首相と昼食を交えて１時間ほど会談した。この後、記者団に「党の組織をどう強化するか。そういう話を（した）」と語った。

先の特別国会で、小林氏は国旗損壊処罰法や「副首都」創設法の制定など党内外に異論の多い案件に取り組んだ。麻生太郎副総裁の下で皇室典範改正を進め、同氏と関係を深めた。党執行部で唯一、首相と定期的に面会。昨秋の就任時に「毎週来る」と首相に伝えて始まり、微妙な距離感の漂う党と官邸のつなぎ役を担ってきた。

前回総裁選では１回目の投票で４番手。政策通の中堅・若手を周囲に配して存在感を見せており、首相周辺から「長くやると力を持ち過ぎる」と警戒する声も漏れる。

梶山氏は茂木氏に近い。首相が国会出席に消極的な中、野党との折衝に当たった。

首相官邸に入る自民党の小林鷹之政調会長（中央）＝７日、東京・永田町

首相官邸を出る自民党の小林鷹之政調会長（左）と萩生田光一幹事長代行＝７日、東京・永田町

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