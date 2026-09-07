北陸豪雨の農業被害視察＝生産者の「思いに応える」―鈴木農水相
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鈴木憲和農林水産相は７日、８月下旬に北陸地方を襲った豪雨で被害を受けた石川、福井、富山各県の農業現場を視察した。石川県羽咋市では川の決壊で冠水した邑知潟周辺の農地を視察。終了後、記者団に「（生産者の）営農再開への思いに少しでも応えていきたい」と語った。
羽咋市周辺では農地を含む２９０ヘクタールで冠水が続く。水田に土砂が堆積している可能性があり、生産への影響が懸念される。山野之義知事は鈴木氏に「来年春には再び田植えができる環境を整えることが大事だ」と訴え、支援を求めた。
福井県ではコメなどを生産する田中農園（坂井市）を訪れ、田中勇樹社長から被災状況の説明を受けた。同席した坂井市の池田禎孝市長は「コメの価格が下がっている状況とダブルパンチになる」と述べ、農業への打撃の大きさを強調した。
福井県によると、水稲農地は７市町で計２４０ヘクタールの冠水や土砂流入被害が確認されている。県のＪＡ系団体を束ねるＪＡ福井県五連の宮田幸一会長は、水没した農機具の買い替えへの支援を要請。鈴木氏は「再取得に向けて支援していきたい」と話した。
鈴木氏は富山県氷見市も訪れ、果樹や水利施設の被害状況を視察した。
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