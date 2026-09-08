堀江謙一さん、再び太平洋単独横断へ＝８８歳「マグマ噴き出してきた」、来春出航―兵庫

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海洋冒険家の堀江謙一さん（８８）＝兵庫県芦屋市＝は８日、同県西宮市で会見を開き、２０２７年３月にヨットによる単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表した。成功すれば、自身が８３歳で樹立した世界最高齢記録を更新することになる。

堀江さんは会見で、米サンフランシスコを出発し、約２カ月の予定で日本を目指す計画を明らかにした。同日、８８歳の誕生日を迎え、「航海したいというマグマが噴き出してきた」と語るとともに、「これを最後の航海にはしたくない」とさらなる挑戦への意気込みも見せた。

堀江さんは８３歳だった２２年３月、米サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ下を出発し、同年６月に和歌山県・日ノ御埼沖の紀伊水道にゴール。最高齢での単独太平洋横断航海として、ギネス世界記録に認定された。

ヨットによる単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表し、ガッツポーズする海洋冒険家の堀江謙一さん＝８日午後、兵庫県西宮市

単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表し、ヨットの設計図を手に撮影に応じる海洋冒険家の堀江謙一さん（右）＝８日午後、兵庫県西宮市

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