堀江謙一さん、再び太平洋単独横断へ＝８８歳「マグマ噴き出してきた」、来春出航―兵庫

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海洋冒険家の堀江謙一さん（８８）＝兵庫県芦屋市＝は８日、同県西宮市で会見を開き、２０２７年３月にヨットによる単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表した。成功すれば、自身が８３歳で樹立した世界最高齢記録を更新することになる。

堀江さんは会見で、米サンフランシスコを出発し、約２カ月の予定で日本を目指す計画を明らかにした。同日、８８歳の誕生日を迎え、「航海したいというマグマが噴き出してきた」と語るとともに、「これを最後の航海にはしたくない」とさらなる挑戦への意気込みも見せた。

堀江さんは８３歳だった２２年３月、米サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ下を出発し、同年６月に和歌山県・日ノ御埼沖の紀伊水道にゴール。最高齢での単独太平洋横断航海として、ギネス世界記録に認定された。

ヨットによる単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表し、ガッツポーズする海洋冒険家の堀江謙一さん＝８日午後、兵庫県西宮市ヨットによる単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表し、ガッツポーズする海洋冒険家の堀江謙一さん＝８日午後、兵庫県西宮市

単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表し、ヨットの設計図を手に撮影に応じる海洋冒険家の堀江謙一さん（右）＝８日午後、兵庫県西宮市単独無寄港の太平洋横断に挑戦すると発表し、ヨットの設計図を手に撮影に応じる海洋冒険家の堀江謙一さん（右）＝８日午後、兵庫県西宮市

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