主要３分野で日本１位＝国際学力調査、ＯＥＣＤ加盟国―短文読解苦手、低得点層が増

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経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は８日、９１カ国・地域の１５歳約７６万人を対象に２０２５年に実施した国際学習到達度調査（ＰＩＳＡ）の結果を公表した。日本は初めて、主要３分野の全てでＯＥＣＤ加盟３８カ国中１位となり、全参加国・地域でも４～５位と、世界トップ水準を維持した。

参加各国の平均点が低下を続ける中、日本は中期的に見て一定の水準を保っている。全参加国・地域で見ると、「科学的応用力」が５３８点（前回比９ポイント減）で５位、「数学的応用力」が５２５点（同１１ポイント減）で５位、「読解力」が５０３点（１３ポイント減）で４位だった。

プログラミングツールなどを使う革新分野「ラーニング・イン・デジタルワールド」でも、日本はＯＥＣＤ加盟国中１位（平均点５５７点）だった。文部科学省は「現行学習指導要領の趣旨を踏まえた授業改善やデジタル学習環境の整備などが実を結んできた」としている。

一方、読解力の分野では、意味が通る短文かどうかを素早く正確に読み解く設問の正答率が前回より低下。３分野全てで低得点層の生徒が占める割合が上昇していた。

結果を男女で比較すると、科学的応用力と数学的応用力の高得点層の割合は、いずれも男子が女子を上回っていた。科学の学習の楽しさや興味に関する質問調査でも、肯定的な回答の割合は男子の方が高かった。

全参加国・地域の中で、１地域として参加した「北京、上海、江蘇省、浙江省」とシンガポールが３分野それぞれの平均点の１位、２位を独占。マカオや台湾などが上位に食い込んだ。日本からは全国１８３校の高校１年生約６５００人が参加した。

パリの経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）本部（ＡＦＰ時事）

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