スタートアップ融資９倍超＝２８年度に、「トップランナー狙う」―りそな銀社長

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りそな銀行の千田一弘社長は８日までにインタビューに応じ、スタートアップ（新興企業）向け融資について、２０２８年度に約４５０億円実行する方針を明らかにした。２５年度の９倍超の水準で、「（スタートアップ支援の）トップランナーを狙いたい」と語り、新興企業の支援に力を注ぐ考えだ。

りそな銀行は、スタートアップ向け融資を２３年１０月に本格的に開始し、２８年度末までに累計実行額を１０００億円に積み増す目標を掲げる。千田氏は、スタートアップの成長に向けて大企業などと結び付ける必要性を指摘し、「つなぎ役として存在感を出したい」と強調。スタートアップ向け融資事業を展開するＦｉｖｏｔ（フィボット、東京）と、融資向けの第２号ファンドを設立する意向を示した。

また、りそなグループ内の新規事業立ち上げに向け、１０月に社内ベンチャー制度を導入することも明らかにした。２８年４月の事業化を目指し、「基本的には提案者に社長になってもらう。企業カルチャーを変えるのが大きな目標だ」と述べた。投資一任型の運用商品「ファンドラップ」に関しては、運用残高を提携先も含め現在の９０００億円から２８年度末に２兆円まで引き上げる計画を示した。

インタビューに応じる、りそな銀行の千田一弘社長＝３日、東京都江東区

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