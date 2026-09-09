漫画家ちばさんらがクラファン＝簡易住宅を熊本へ、１５日まで

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「あしたのジョー」で知られる漫画家ちばてつやさん（８７）らが、７月に起きた熊本地震の被災地に簡易住宅を届けるため、クラウドファンディング（ＣＦ）で支援を募っている。期間は１５日までで、目標額は１５０万円。ちばさんは「力をお貸しください」と呼び掛けている。

ちばさんはＣＦサイトで、戦後に旧満州（中国東北部）から引き揚げた自身の経験に触れ、「住む家を失うことの心細さ、『帰る場所』があることのありがたさを身をもって知った」と強調。「災害で住まいを失った方々のことを思うと、居ても立ってもいられない」とつづった。

ＣＦはちばさんを呼び掛け人に、任意団体「マンガキャラクターで被災地応援委員会」が８月から実施。名古屋工業大の北川啓介教授が開発した「インスタントハウス」を被災地に提供する。テント生地を膨らませ、内側に断熱材を吹き付けることで約１２畳の「家」が数時間で完成し、２０２４年の能登半島地震でも活用された。

今回はエアコンを付けて１棟当たり５０万円、計３棟分が目標。１口２０００～１００万円で、返礼品はちばさんのイラスト入りお礼状だ。少しでも多くを支援に回すため、郵送ではなくメールでの送付とした。

ちばさんらは能登半島地震を契機として、昨年末～今年１月にも、次の災害に備えようとＣＦを実施。約７６７万円が集まり、１０棟分の資材が名古屋工大に備蓄された。

北川教授は熊本で地震が起きた翌朝に現地入りし、これまでに約１００棟を無償で提供した。うち発生直後に建てた１０棟は、ＣＦによる備蓄分だった。自治体や個人からは計４００件以上の要請が来ているといい、北川教授は「まだ車中泊や軒先避難の方がおり、安心できる場所が足りない」と話している。

熊本地震の被災地に簡易住宅を届けるため、クラウドファンディング（ＣＦ）で支援を呼び掛ける漫画家のちばてつやさん（本人ブログより）

簡易住宅「インスタントハウス」と開発した名古屋工業大の北川啓介教授＝８月１日、熊本県氷川町

熊本県氷川町に設置された簡易住宅「インスタントハウス」（写真中央右）＝８月２１日（小型無人機で撮影）

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