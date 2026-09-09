競泳銀メダリスト本多被告に有罪＝１００キロ超で運転「危険で無謀」―東京地裁支部

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東京都多摩市の一般道を時速１００キロ超で走行し、対向車線の車に衝突して男性に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）罪に問われた東京五輪競泳男子銀メダリストの本多灯被告（２４）の判決が９日、東京地裁立川支部であった。中島経太裁判官は「極めて危険かつ無謀だ」と述べ、拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑拘禁刑１年）を言い渡した。

中島裁判官は、前を走る車に負けたくないとスピードを上げたとする被告の供述について「酌量の余地はない」と指摘。一方、国際大会の出場辞退を余儀なくされるなど、一定の社会的制裁を受けたとして執行猶予が相当とした。

言い渡し後、「再び活躍する姿を見せてもらい、応援できる日が来ることを願っています」と説諭した。

これまでの公判で本多被告は「競技で結果が出ず、冷静な判断ができなかった。たくさんの方に迷惑をかけ反省している。二度と運転しない」と述べていた。

判決によると、本多被告は昨年１１月２１日午前８時半ごろ、法定速度が時速３０キロのカーブした一般道を８８～１０８キロで走行し対向車に衝突。６０代男性に胸骨骨折などの重傷を負わせた。

判決を受け、日本水泳連盟は「極めて重く受け止めている。再発防止と信頼回復に全力で取り組む」とのコメントを発表した。

本多灯被告

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