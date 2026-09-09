東・西日本、大雨警戒続く＝東海と近畿で線状降水帯の恐れ

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東北から中国、四国にかけては９日午前、前線や四国付近の熱帯低気圧の影響で雨が強まる所があった。前線は１０日には東・西日本の太平洋沖に南下する見込み。気象庁は引き続き大雨による土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼び掛けた。落雷や突風にも注意が必要という。

東海と近畿では９日に線状降水帯が発生する可能性がある。期間は大阪府と兵庫県が昼すぎまで、三重県が夕方まで、愛知、岐阜両県が午後９時ごろまで、静岡県が夜遅くまで。

愛知、岐阜両県の庄内川に８日午後６時２０分に出された警戒レベル５の氾濫特別警報は、９日午前０時４０分に解除された。

愛知県では同７時時点で、名古屋市で１人、北名古屋市で２人が軽傷を負い、住宅被害は一部損壊１棟、床上浸水１６棟、床下浸水２７棟に上った。名古屋市では車約２００台が水に漬かって動けなくなるなどした。

静岡市葵区では９日午前１０時２０分までの２４時間雨量が２６７．０ミリ、名古屋市千種区では午前１時２０分までの同雨量が２１９．５ミリに上った。

１０日午前６時までの２４時間予想雨量は多い所で、東海と近畿２００ミリ、四国１５０ミリ、関東甲信と北陸１２０ミリ、東北８０ミリ。その後、１１日午前６時までの同雨量は関東甲信８０ミリ。

気象庁＝東京都港区

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